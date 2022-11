Serie C: il Monopoli sfida fuori casa il Giugliano

L’Andria deve superare al “Degli Ulivi” il Monterosi per risalire in classifica. Il Taranto cerca di prevalere alle 17,30 al “Giovanni Paolo II” con la Virtus Francavilla Fontana per avere una continuità di risultati. La squadra di Antonio Calabro deve imporsi per rilanciarsi.

- Nella quattordicesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia sfida domani alle 14,30 allo “Zaccheria” il Cerignola. La partita si gioca a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino. I dauni devono vincere per confermarsi in zona play off. Il Monopoli cerca un successo al “De Cristofaro” col Giugliano per restare al settimo posto.