Supercoppa Italiana: la Juventus Femminile perde 4-3 ai rigori con la Roma

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale della Supercoppa Italiana di Calcio Femminile la Juventus Women perde 4-3 ai rigori con la Roma. I tempi regolamentari e i supplementari terminano 1-1. Nel primo tempo al 18’ le giallorosse passano in vantaggio con Valentina Giacinti con una conclusione di destro.

Nel secondo tempo al 15’ le bianconere pareggiano con Lisa Boattin su punizione. Ai rigori per la Juventus Femminile decisivi gli errori di Cristiana Girelli e di Sofia Cantore che si fanno parare le conclusioni dalla portiera rumena Camelia Ceasar delle giallorosse. Per la Roma Women determinanti i rigori realizzati dalla spagnola Paloma Lazaro e dalla norvegese Emilie Haavi. La Roma Femminile vince la Super Coppa Italiana per la prima volta nella sua storia.