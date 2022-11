Tennis, Coppa Davis: l'Australia vola in finale

via Davis Cup fb





Nel secondo singolare l’altro australiano Alex De Minaur prevale 6-2 6-2 con l’altro croato Marin Cilic. Il doppio è decisivo per il successo dell’ Australia. Max Purcell e Jordan Thompson si impongono in 2 ore e 14 minuti 6-7 7-5 6-4 con i croati Nikola Mektic e Mate Pavic. L’Australia ritorna in finale dopo 19 anni.

Nella semifinale della Coppa Davis di tennis l’Australia vince 2-1 a Malaga in Spagna con la Croazia e si qualifica per la finale. Nel primo singolare il croato Borna Coric supera 6-4 6-3 l’australiano Thanasi Kokkinakis.