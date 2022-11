Basket, Happy Casa Brindisi: Abbigliamento Fiore nuovo sponsor commerciale

via Happy Casa Brindisi fb





Andrea Fanigliulo ha dichiarato: “La Famiglia Fiore da tanti anni è in Puglia nella moda un brand di successo conosciuto a tutti col marchio City Moda. Per noi dell’ Happy Casa è fondamentale avere un marchio di abbigliamento così importante che ci garantirà un sostegno economico necessario per questa stagione di basket”.

In A/1 di basket maschile Fiore Abbigliamento è il nuovo sponsor commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’accordo è stato raggiunto tra il titolare dell’azienda Giancarlo Fiore e il direttore commerciale della società brindisina Andrea Fanigliulo. Fiore Abbigliamento crea linee di collezione che si occupano di eleganza e innovazione.