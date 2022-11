Tennis, Sinner infortunato non gioca nell'Italia in Coppa Davis

- Jannik Sinner non giocherà nell’Italia contro gli Stati Uniti d’America a Malaga in Spagna Giovedì 24 Novembre nei quarti di finale di Coppa Davis di tennis. L’altoatesino non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla mano destra subito nel torneo di Parigi Bercy.

Al suo posto il capitano non giocatore degli azzurri Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Sonego. Sinner ha dichiarato: “ Sfortunatamente non sono ancora guarito e non potrò far parte della nostra squadra. E’ stata una decisione difficile da prendere per me ma devo fermarmi. Sono convinto che l’ Italia di tennis riuscirà ugualmente a vincere in Coppa Davis”.