Ostuni. Giornata della Trasparenza 2022: il Comune invita la cittadinanza alla settima edizione

- Per il settimo anno consecutivo nella Città bianca si torna a parlare di legalità con la Giornata della Trasparenza, che si terrà giovedì prossimo 17 novembre alle 9:30 presso l’auditorium della Biblioteca Comunale. Organizzato dalla Segreteria generale del Comune di Ostuni, l’evento costituisce un’importante occasione per affrontare in modalità interattiva i temi della prevenzione della corruzione e degli obblighi in materia di pubblicazione e accessibilità.