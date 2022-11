Tentata estorsione, in manette due giovani a Scampia

NAPOLI - Due ragazzi di 22 anni, uno con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata estorsione. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano si sono accorti di due persone che aggredivano un uomo e sono subito intervenuti per fermarli.I poliziotti hanno accertato che la vittima, mentre stava raggiungendo la sua auto, era stata avvicinata da uno scooter con a bordo i due che, a seguito di una richiesta estorsiva di denaro, lo avevano aggredito. Ai due giovani sono scattate le manette.