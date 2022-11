Eventi: 'La Puglia del Food a Christmas Wonderland' a Singapore

BARI - Domattina alle 10, durante la conferenza stampa ONLINE (via piattaforma Webex) in collegamento con l’Ambasciata italiana a Singapore, verrà presentata l’iniziativa “La Puglia del food a Christmas Wonderland”, in programma dal 10 al 18 dicembre presso Gardens by the Bay a Singapore, dove il 2 dicembre si apre il grande evento natalizio che dura un mese e attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.Quest’anno per la prima volta, oltre alle luminarie pugliesi, la festa vedrà anche la partecipazione della Puglia del gusto con uno stand di prodotti tipici e specialità che verranno degustati in una vera e propria cena tutta pugliese che si terrà il 16 dicembre in Ambasciata alla presenza di distributori, buyer e tour operator del Sud-Est asiatico.Alla conferenza stampa di domattina prenderanno parte- S.E. Mario Andrea Vattani - Ambasciatore italiano a Singapore - Kevin Soh, direttore esecutivo di Blue Sky Events Pte Ltd, organizzatore dell’evento - Paolo Maimone - Presidente di Namaste Europa - Gianfranco Paulicelli - Amministratore della Paulicelli Gianfranco srl di Capurso - Francesco Muciaccia - Responsabile Mercati extra UE Pugliapromozione - Leonardo Palmisano - Chef e titolare del “Caruso Italian Restaurant” a Singapore - Giuseppe Martellotta - Imprenditore e ideatore dell’iniziativa