Trani, Casa Sgarra: riconfermato il riconoscimento della Guida Michelin 2023

TRANI (BT) - L’atteso verdetto della Guida MICHELIN è arrivato. “Casa Sgarra” lustra ancora la sua stella, che distingue una superba tavola da un ottimo ristorante di alta scuola.Il fregio del macaron, destinato al gotha della ristorazione italiana, accompagna il grande cammino dello chef Felice Sgarra ininterrottamente dal 2013, prima con Umami ad Andria, da tre anni con Casa Sgarra-Una storia di famiglia a Trani.L’ennesimo trionfo, che vede l’insegna sul Lungomare Cristoforo Colombo ancora nell’eccellenza assoluta, è stato accolto con grande entusiasmo e rinnovata responsabilità dal team della famiglia. Grande gioia, soddisfazione e gratitudine per la notizia della riconferma della stella MICHELIN al ristorante dei fratelli Felice, Riccardo e Roberto Sgarra.Il prestigioso riconoscimento premia il lavoro impeccabile nella ristorazione di alta qualità che investe tutti i settori dall’accoglienza alla sala, dalla cucina alla ricerca delle migliori etichette per la cantina.Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed onora questo grande ristorante, che porta lustro alla bellissima cittadina turistica pugliese. Il successo non si improvvisa.Questo attestato testimonia il lento e faticoso cesello di una maniacale ricerca della valorizzazione dei più prelibati prodotti del fertile territorio ricco di biodiversità, attraverso una visione contemporanea e creativa dell’elaborazione delle materie naturali. Vero e proprio artigiano del cibo, grazie alla sua alchimia culinaria, Felice Sgarra trasforma la semplice materia organica in uno dei più alti piaceri della nostra cultura. Esperienza, tecnica e conoscenza delle materie prime poi fanno il resto, regalando alla cucina di Casa Sgarra una personale caratterizzazione, basata su una minuziosa ricerca e sulla valorizzazione del territorio pugliese, che si presta a raffinate contaminazioni, anche internazionali.L’ispirazione viene dal mare e dall’entroterra.L’acqua e la terra si sposano sempre e propongono nuove vie, in questa passione dei fratelli Sgarra, che studiano e sperimentano l’evoluzione di un ristorante, che è ormai un itinerario obbligato degli intenditori italiani.L’ennesima stella MICHELIN, che da anni rende omaggio al lavoro degli Sgarra, non è un tributo isolato della critica gastronomica del nostro Paese. Il prestigioso riconoscimento della bibbia delle guide arriva infatti al termine di una stagione piena di soddisfazioni e rafforza e suggella l’impegno di tutto il team di Casa Sgarra che solo poche settimane fa nella “50 top Italy” ha raggiunto il ventesimo posto tra I Migliori Ristoranti Italiani 2023 nella categoria ‘Cucina D’Autore’. Non solo. Un’altra bibbia nelle guide di ristorazione nazionale, quella del Gambero Rosso, ha assegnato ancora due forchette alla straordinaria qualità di questo tempio del palato.Ma il tempo delle feste è di breve durata in questa formazione scelta dei campioni della gastronomia pugliese. Nei prossimi mesi, le nuove idee chiedono strada e la conferma di un ruolo preminente nel panorama italiano.Lungomare C. Colombo, 114 | 76125 Trani / Btt 0883 895968 | m 349 1867499