Trani: cinque anni fa 4 novembre (2017-2022) la nomina di Papa Francesco a mons.Leonardo D’Ascenzo vescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

"Rinnoviamo la nostra gioia - commenta il Vicario Generale Don Sergio Pellegrini - e la nostra gratitudine per il suo “sì” generoso e deciso a Dio nel servizio ecclesiale. Condividiamo con Lei il desiderio che la nostra Arcidiocesi diventi sempre più una Chiesa-casa che sappia coinvolgere in un cammino condiviso nella ricchezza dei carismi di cui costantemente lo Spirito Santo dota la sua Sposa. Non vogliamo mancare all’appuntamento della storia per “trasformare questo tempo di prova in opportunità”. Per questo, come ci chiedeva nell’ultimo Convegno pastorale diocesano il 17 ottobre scorso, ci promettiamo di rimuovere “ciò che ostacola la comunione e danneggia la comunità: isolamento, individualismo, critica e discredito verso gli altri, irrigidimento che diventa rinuncia all’accoglienza o al perdono”.





Siamo certi di accrescere la sua gioia se Le diciamo che preghiamo per Lei e ci impegniamo a crescere come “uomini e donne di comunione”.

Cinque anni fa il 4 novembre 2017 il Santo Padre nominava Mons. Leonardo d’Ascenzo Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e titolare di Nazareth.Oggi, a 5 anni da quel giorno, si rinnova la gratitudine di un’intera Diocesi che raccoglie Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia.