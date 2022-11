Ucraina, Biden: "La guerra finirà quando Putin lascerà il Paese"

WASHINGTON - “La guerra finirà quando Putin lascerà il Paese”. Così il presidente americano prima di imbarcarsi sull'Air Force One con destinazione Sharm El sheikh dove è in corso il Cop27.L'Ucraina, intanto, ha riconquistato 12 villaggi a Kherson dopo che l'esercito russo ha annunciato il ritiro dalla regione e libera Mykolaiv dalla truppe russe."Gli invasori russi continuano a depredare gli insediamenti dai quali si stanno ritirando. Il nemico sta anche cercando di danneggiare il più possibile le linee elettriche e altri elementi dei trasporti e delle infrastrutture critiche della regione di Kherson". A riferirlo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, facendo il punto sulla ritirata delle truppe di Mosca dalla regione di Kherson, aggiungendo che le stesse continuano a sgomberare con la forza i residenti locali da alcuni insediamenti.Il ritiro delle truppe russe da Kherson richiederà almeno una settimana. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, sostenendo che Mosca ha ancora militari dentro e intorno alla città: "Non e' così semplice ritirare queste truppe da Kherson in un giorno o due. Come minimo, ci vorrà una settimana".Intanto il sindaco di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, riferisce di un attacco su un quartiere residenziale della città, in particolare contro un palazzo di diversi piani, con un bilancio di due morti e due feriti. In un tweet, citato anche dal Guardian, il sindaco Alexander Senkevich ha segnalato "distruzione dal quinto al primo piano" dell'edificio, "Al momento si sa di due morti e due feriti. Proseguono le ricerche dei servizi di soccorso".