Usa: Kanye West vuole Trump come vice

Il rapper Kanye West ha raccontato di aver chiesto al suo amico Donald Trump di fargli da vice nella corsa alla Casa Bianca. Il tycoon, a detta del rapper, non avrebbe preso bene tale proposta: "Credo che la cosa che abbia turbato di più Trump è stato il fatto che gli abbia chiesto di farmi da vice presidente. Credo che questa sia stata la cosa più in basso nella sua lista delle possibili sorprese. Trump praticamente si è messo ad urlare contro di me, che avrei perso".