Calcio, Italia-Inghilterra: la FIGC promuove Napoli e 'rimanda' Bari

La Figc ha promosso l'impianto sportivo di Fuorigrotta, rimandando Bari (precedentemente candidatasi quale sede della stessa partita) anche a seguito dell'allungamento dei tempi dettati dal montaggio dei due nuovi maxi-schermi e dalla sostituzione dei seggiolini presso la Tribuna Ovest dell'Astronave progettata da Renzo Piano.





Ragion per cui, dopo il completamento dei lavori di adeguamento tecnico e tecnologico della stessa, si potrà sperare nel ritorno della Nazionale a Bari.

Non sarà il San Nicola di Bari ma il "Diego Maradona" di Napoli lo stadio che ospiterà Italia-Inghilterra quale prima gara di qualificazione per Euro 2024 in programma alle ore 20.45 di giovedì 23 marzo 2023.