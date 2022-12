A Bitonto 'Moda a teatro'

BITONTO (BA) - La moda, in occasione del luccicante periodo delle festività natalizie, si trasferisce a teatro. Accade a Bitonto: giovedì 5 gennaio, alle ore 19.00, al Teatro Traetta andrà in scena "Moda a Teatro", evento organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con l'Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Bitonto.La serata, condotta dal "presentattore" e volto di Teleregione Christian Binetti, sarà un omaggio a Raffaella Carrà con l'esibizione della sosia nazionale Tiziana Loconsole.Attesissimo il défilé dell'atelier Miss and Lady di Giulio Lovero con le bellissime modelle truccate e acconciate da Arke' Scuola di estetica e acconciatura di Alessandra Centrone.Una capsule per signora porterà in passerella, in via del tutto eccezionale, anche le donne over. Ad intrattenere il pubblico la potente voce del tenore Luigi Cutrone e le coreografie del Dance Team De Palo.Si ringrazia Decaro Gioielli.. Per info 3475492473.