A Mesagne 'Tree Gees Xmas Edition'

MESAGNE (BR) - Martedì 27 Dicembre, il Sun Healthy Bar di Mesagne presenta, presso il Gayà Disco, “TreeGees – Xmas Edition – 70/80’s Party”. La serata unisce divertimento e solidarietà; infatti parte del ricavato sarà devoluto alla Casa di Zaccheo di Mesagne.Il divertimento parte alle 21:30 con la “Family Band” di Gianvito Crusi con un repertorio che abbraccia più generi e spazia tra i successi italiani ed internazionali, focalizzando maggiormente l'interesse negli anni 70' - 80' - 90'.Il 27 dicembre, in attesa dell'esibizione dei TreeGees, la Family Band proporrà tutto il meglio della musica Disco degli anni 70 e 80 che bene si combinerà con la musica esplosiva dei TreeGees sempre in voga in quei periodi leggendari.I Tree Gees, come tribute band, piuttosto che concentrarsi sull'emulazione fisica di Barry, Robin e Maurice, hanno progettato il loro spettacolo per offrire una presentazione perfetta del glamour, dello spirito e dello stile dei veri Bee Gees, suonando fedelmente tutti i loro più grandi successi.La band è composta da un gruppo di amici, tutti musicisti professionisti, che hanno deciso di esplorare i misteri di far parte di una tribute band.Dal 14 novembre 1997, la band di Alex Sammarini, che ha interpretato Robin Gibb nella versione italiana dell'adattamento teatrale di Saturday Night Fever, ha ottenuto grandi riconoscimenti in tutta Italia e in Europa. Oltre ad Alex Sammarini, sul palco anche Paolo Amati, Franz Bancalari ed Ezio Zaccagnini.Un appuntamento decisamente da non perdere per gli appassionati dei Bee Gees, ma anche per tutti coloro che amano l’ottima musica dal vivo.: 351 85 72 973