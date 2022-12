Alberobello, esibizione del coro e della banda sinfonica del liceo musicale 'Luigi Russo' di Monopoli nella Parrocchia di San Vito a Coreggia

ALBEROBELLO (BA) - Lunedì 19 dicembre alle 19 a Coreggia, unica frazione di Alberobello, auguri in musica per le festività natalizie e per ricordare l'associazione di volontariato culturale "l'occhiazzurra" fondata 25 anni fa a Mondolfo (PU) grazie alla grinta e tenacia della compianta poetessa di Coreggia Angela Palmisano. Da Mondolfo la sede operativa si trasferì a Coreggia dove per volontà della sua fondatrice ha cercato per quanto possibile di animare ed essere la voce della frazione.In collaborazione con la Consulta di Coreggia, Proloco Alberobello, La Piazza e i Presidi del libro, con il patrocinio del Comune di Alberobello, proprio come avrebbe desiderato Angela ma anche un associato speciale che ci ha lasciato da meno di un anno, Vito Laghezza, si è voluto promuovere un concerto natalizio a Coreggia.Un grazie particolare al supporto dell' editore Gianfelice De Molfetta e alla disponibilità del Responsabile del Progetto Coro-Banda del Liceo Musicale il professore Vincenzo Campinopoli.Non meno importante il supporto del dirigente scolastico Adolfo Marciano che dal suo insediamento presso l'Istituto Superiore "Luigi Russo" di Monopoli ha appoggiato in tutti i modi le varie iniziative che portano a valorizzare i vari talenti del professionale, dell'artistico e del musicale.Appuntamento quindi a lunedì 19 dicembre alle 19 presso la Parrocchia di San Vito a Coreggia di Alberobello.Si potrà approfittare per ammirare i vari presepi presenti lungo le vie della frazione e rischiare di incontrare anche Babbo Natale.