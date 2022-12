Arte: a Bari 'Il cedro del Libano... amore mio'

Progetto interattivo/partecipativo con i cittadini del quartiere Murat, San Nicola di Bari e San Paolo, è realizzato dall’artista Giulia Alberti, il Fotoreporter Fabrizio Garghetti, i musicisti Martina D’Aluisio, Matilde Sabato e Vittorio Gallo con la partecipazione e il contributo degli Scolari del quartiere S. Paolo - I. C. Falcone Borsellino plesso di scuola primaria “Petrignani” e la guida turistica Maria Elena Toto, a cura di Domenico Toto, Mimma Pasculli e Raffaella Ronchi. Testo critico di Maristella Trombetta e Teresa Capriati.



LUNEDI 19/12/22 dalle ore 10.00 alle 13.00 HERBARIUM ... BELLO DI MAMMA c/o Piazza Umberto vicino alla fontana monumentale



con gli Scolari del quartiere San Paolo - I. C. Falcone Borsellino plesso di scuola primaria “Petrignani” e i loro insegnanti Balsamo, Lanotte, Palermo, la coordinatrice guida turistica dott. Maria Elena Toto e con la compartecipazione degli artisti Giulia Alberti e Fabrizio Garghetti, si realizzerà un’attività interattiva e creativa sviluppata in due fasi: 1^ fase: verranno illustrate e osservate attraverso una mappatura, alberi e piante presenti nel giardino di Piazza Umberto, individuando e riconoscendo le loro origini, e caratteristiche, potendo raccogliere da terra le testimonianze (foglie, rami, ecc.), fotografando le varie specie e infine confrontandosi con un‘applicazione delle piante Picture This o Plant Parent guida alla cura delle piante e promemoria per tenere sane le piante. 2^ fase: raccolte le informazioni e le nozioni storiche, si procederà alla realizzazione di un herbarium creativo. Si racconterà l’importanza e l’utilità degli erbari, validi strumenti per avere una memoria della storia della flora del territorio in un determinato periodo. MARTEDI’ 20/12/2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 - IL CEDRO DEL LIBANO ... AMORE MIO c/o Piazza Umberto vicino alla fontana monumentale con l’artista Giulia Alberti, il fotoreporter Fabrizio Garghetti il progettista Domenico Toto, la flautista Martina D’Aluisio, la cantante Matilde Sabato e il sassofonista Vittorio Gallo realizzeranno una performance durante la quale attraverso un dispositivo acustico PlantsPlay, tradurranno in suoni musicali gli impulsi trasmessi dalle piante e con una danza musicata etnica contemporanea, provocheranno emozioni di felicità e bellezze invocando le forze naturali, la stabilità e la vita dell’equilibrio cosmico.



GIOVEDI’ 22/12/2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 - TOUR NEL “GIARDINO STORICO PIAZZA UMBERTO”: ANALISI STORICA/ARBOREA



c/o Piazza Umberto vicino alla fontana monumentale previa prenotazione al n. 3475518150 (max 25 partecipanti)



La Prof. Mimma Pasculli, la Dott. Irene Malcangi, l’Imprenditore Agrario Alessandra De Nitto, il Dott. Gianni Picella, la Dott. Maria Elena Toto svilupperanno percorsi culturali, visite guidate nel giardino storico di Piazza Umberto presentando e documentando la ricerca e la catalogazione effettuata delle specie arboree presenti nelle aiuole e siepi superstiti di fine ‘800/’900. Durante il tour didattico si descriveranno le principali peculiarità e specie botaniche osservabili nello storico giardino di Piazza Umberto vincolato secondo la Legislazione dei Beni Culturali (decreto legislativo 2004, n. 42).



Dal 15 settembre al 31 dicembre 2022 presso la galleria Ars Toto Srl Via Andrea da Bari, 92 - 70121 – Bari orari dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 punto di raccolta ed esposizione delle opere, immagini e videoproduzioni di tutte le attività svolte dagli artisti e dagli operatori culturali secondo la loro interpretazione ed i loro punti di vista dell’attività IsolART IL CEDRO DEL LIBANO ... AMORE MIO, previa prenotazione al n. 3358299389. Le attività godono dei seguenti patrocini: Università degli studi di Bari Aldo Moro, Scuola I. C. Falcone Borsellino quartier S. Paolo, Sos Città, Sos Formazione Ets, Ass. Musicale Diapason, Cacucci Editore, Dolce e salato, MAMAPULIA, Agrimmobiliare Srl, Edicola Tamburello P., Il Pantalonaio, LO.DI. Srl - Food-Art (c/o Museo Nicolaiano), Giornale di Puglia Dir. V. Ferri, Lucente F.sco, Libri & libri, Dott. Cataldo Tarantini Leone Barone di Vernola. Settimo appuntamento di un calendario ricco di manifestazioni culturali che intendono favorire la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere Murat, San Nicola e San Paolo con il coinvolgimento di Scuole e Associazioni del territorio.



Dal 19 dicembre al 31 dicembre 2022 Mostra espositiva delle attività svolte IsolART IL CEDRO DEL LIBANO... AMORE MIO





Orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 Ars Toto S.r.l.

Via Andrea da Bari, 92

70121 – Bari Info: +39 3358299389

Mail: arstotosrl@gmail.com

BARI - L’Ars Toto Srl, in collaborazione con istituzioni pubbliche-private, realizzerà il progetto IsolART IL CEDRO DEL LIBANO... AMORE MIO, che intende mettere in relazione le arti contemporanee con il tessuto urbano attraverso una serie di interventi con il pubblico, per un laboratorio sperimentale permanente che intercetti le esigenze e i desideri degli attori dell’area urbana coinvolta, nella consapevolezza dell’appartenenza ad un mondo naturale, vegetale e umano.