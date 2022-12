Asshotel Confesercenti Puglia: Giancarlo De Venuto eletto nuovo presidente

BARI - Cambio al vertice di Assohotel Confesercenti Puglia. Eletto presidente Giancarlo De Venuto, Presidente di Assohotel Confesercenti Lecce e Direttore Generale di Hilton Garden Inn Lecce, che prende il posto dell' uscente Francesco De Carlo, recentemente eletto sindaco di Alberobello.De Venuto sarà affiancato dai vice presidenti Vincenzo Di Roma, Amministratore di Riva Marina Resort CDS Hotels Carovigno e Giancarlo Ruggieri, Direttore Generale di Ruggieri Hotels Bisceglie.Alla riunione per il rinnovo della presidenza regionale, introdotta dal coordinatore regionale di Assoturismo Confesercenti Puglia Mario Landriscina, oltre a numerosi albergatori provenienti da tutte le province pugliesi, sono intervenuti il Direttore regionale Salvatore Sanghez ed il Presidente Confesercenti Puglia Benny Campobasso per il quale “Il rinnovo delle cariche, con l'ingresso di nuovi consiglieri, permetterà ad Assohotel di intraprendere rapporti ancora più proficui con l’Assessorato al Turismo della Regione Puglia a cominciare dalla stesura del nuovo Piano Strategico del Turismo, strumento importante per l'intera filiera turistica e non solo per il settore ricettivo di Confesercenti”.Viva soddisfazione viene espressa dal Direttore di Confesercenti Lecce, Antonio Schipa, per il quale l’elezione di Giancarlo De Venuto darà nuovo impulso all’attività di promozione e crescita per le aziende ricettive pugliesi associate ad Assohotel.“Sono estremamente grato a tutti gli associati per avermi eletto alla guida di Assohotel Confesercenti Puglia; – ha dichiarato il neo Presidente Giancarlo De Venuto – questo incarico rappresenta per me un importante riconoscimento per il buon lavoro svolto nei pochi mesi alla guida di Assohotel Lecce e che ha registrato l’adesione alla nostra associazione di oltre 50 strutture alberghiere. Voglio fin d’ora confermare il massimo impegno per portare avanti il lavoro svolto in questi anni dal Presidente uscente Francesco De Carlo, che ringrazio, con l’obbiettivo di aumentare la competitività del nostro comparto e di dare un nuovo significato costruttivo allo stare insieme in termini di consolidamento della nostra rappresentanza”.