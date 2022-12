Bitonto, auto va fuori strada e rischia di finire sotto un treno: famiglia salvata da un palo

BARI - Si è sfiorato il dramma ieri sera sulla Bitonto-Santo Spirito, in direzione della Città dell'olio. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori corsia, con il rischio di invadere i vicini binari su cui si apprestava a passare un convoglio. Un cartello ha fermato la folle corsa dell'auto.Un uomo stava guidando l'auto e con lui c'erano sua moglie e sua figlia. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente e i Carabinieri dovranno ricostruire la dinamica. I tre sono stati soccorsi dal 118 e dai Vigili del fuoco.