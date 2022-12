Basket, Happy Casa Brindisi: Junior Etou infortunato alla spalla

Le condizioni di Etou saranno monitorate e valutate dai medici dello staff dell’ Happy Casa ogni giorno. Si spera di riuscire a recuperarlo nel più breve tempo possibile per dare un contributo importante alla squadra brindisina.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Junior Etou 28 anni si è infortunato alla spalla in allenamento. Ha riportato una lussazione post traumatica alla spalla destra. Un problema non di poco conto per il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci che rischia di dover rinunciare al cestista congolese per le prossime due o tre partite di campionato.