Bari, area sportiva tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta

- Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato nella mattinata di mercoledì 28 dicembre 2022, il progetto definitivo inerente la riqualificazione e il completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta della viabilità ed aree attigue di corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia. Fra esse vi sarà un'ampia zona sportiva che prevede un campo da calcio a 5, tre campi da beach tennis/beach volley e due da paddle, oltre ad una vasta zona attrezzata con macchine per esercizi a corpo libero. Sia le pavimentazioni in sabbia, sia quelle in erba sintetica saranno drenanti.Nelle immediate vicinanze dell’area attrezzata per lo sport sarà installato un blocco servizi completo di docce esterne, toilette uomo-donna e toilette per persone con disabilità.In continuità con l’area sportiva, al fine di agevolare il trasporto della cosiddetta “mobilità leggera”, si prevede di realizzare un parcheggio protetto per bici e monopattini, una stazione di bike sharing e stalli per monopattini in locazione.