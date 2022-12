BARI - Si è sfiorato il dramma in via Nicola Cacudi al quartiere San Paolo di Bari dove un’auto si è ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni la vettura si sarebbe ribaltata per evitare un altro mezzo che ha tagliato la strada. Il bilancio è di tre feriti trasportati in codice rosso in ospedale, tra loro anche una donna e una bambina di 6 anni. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.