Bari, raccolta doni del Comitato Santa Rita per i piccoli pazienti del reparto oncologico del Policlinico

BARI - L'iniziativa dal Comitato, resa possibile grazie alla generosità di alcuni residenti e negozianti del Quartiere, prevede due eventi importanti, uno nel Policlinico di Bari e l'altro nel Quartiere San Paolo-Bari. Il pomeriggio di Lunedì 2 Gennaio il Comitato sarà presente nel reparto oncologico pediatrico del Policlinico per donare calze ai bambini regalando un sorriso ai guerrieri come negli anni scorsi.Mercoledì 4 Gennaio, alle 17,30, evento nel giardino di Santa Rita al (Q.re San Paolo-Bari) via Giovanni Candura ang.Pacifico Mazzoni. Il comitato lancia un appello a coloro che intendano donare calze, cioccolate, caramelle per i più piccoli. Potranno rivolgersi al Comitato presso il giardino di Santa Rita.Organizzatori: Michele Genchi, Elena Rondinone.