Bari, dramma sfiorato al San Paolo: crollo nel palazzo popolare, paura per famiglia di 9 persone

BARI - Un edificio dell'ARCA, sito in via Taranto, nel quartiere San Paolo, è stato evacuato d'urgenza ieri sera a causa del crollo di due pareti interne di una delle quattro abitazioni che lo compongono. L'alloggio sociale in oggetto si trova al piano terra del piccolo condominio ed è abitato da una famiglia di 9 persone con due figli. I muri crollati fortunatamente non erano portanti e questo probabilmente ha limitato i danni.Dai primi rilievi dei Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti insieme ai tecnici e all'Amministratore Unico di ARCA Puglia Centrale, l'avvocato Pietro De Nicolo, è emerso che la causa del crollo potrebbe essere stata una perdita nei bagni. Anche qui, fortunatamente, non si sono registrati feriti.