Bari, monitoraggio della raccolta differenziata nelle zone coperte dal porta a porta: apposte a San Girolamo fascette colorate per valutare la correttezza del conferimento dei rifiuti

BARI - Questa mattina l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli e il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate hanno accompagnato gli operatori dell’azienda municipale a San Girolamo durante gli interventi di controllo sui diversi conferimenti effettuati nelle zone della città servite dalla raccolta differenziata porta a porta.L’obiettivo è quello di richiamare i cittadini a una maggiore attenzione nel momento della selezione, della separazione e del conferimento dei rifiuti. Pertanto, sono stati controllati i rifiuti conferiti presso alcuni condomini serviti da carrellati: coloro che non hanno conferito in modo corretto sono stati “richiamati” attraverso l’applicazione sulla pattumella di una fascetta colorata - verde, se il conferimento è corretto, gialla, se il conferimento è avvenuto nel giorno sbagliato, e rossa, se la selezione dei rifiuti è stata effettuata in modo erroneo -, e i loro rifiuti non sono stati ritirati.Questa attività, frutto della collaborazione tra Comune di Bari, Amiu Puglia spa e Polizia locale, segue quanto annunciato nelle scorse settimane in concomitanza di alcuni controlli effettuati a campione nelle buste contenenti i rifiuti indifferenziati, all’interno delle quali sono stati ritrovati anche rifiuti organici, imballaggi di plastica, vetro e carta che, invece, possono essere avviati a riciclo. Il conferimento errato delle frazioni, infatti, determina un aggravio di costi per lo smaltimento e danni ingenti per l’ambiente.Per questo si è ritenuto necessario implementare i controlli, in modo da favorire una corretta separazione dei rifiuti.“Questa mattina siamo andati a verificare la raccolta differenziata conferita presso alcuni carrellati dei condomini nelle zone coperte dal servizio porta a porta - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Da oggi, infatti, grazie all’impegno dell’azienda, cominceremo ad apporre questi adesivi di colorazione diversa sulle buste dei rifiuti in modo da sensibilizzare i cittadini sulla raccolta e fargli notare quando non viene effettuata correttamente. Un atteggiamento che di fatto vanifica il lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti da anni per il raggiungimento degli obiettivi. Ora, quindi, chiediamo ai cittadini di conferire nel migliore dei modi avvisandoli attraverso l’applicazione di queste fascette. Fra qualche settimana, però, partiranno le sanzioni perché non possiamo consentire che la percentuale della raccolta scenda ancora. Torneremo qui nei prossimi giorni per capire se la raccolta sia migliorata o meno”.“Questo 2022 è stato un anno particolarmente significativo per Amiu Puglia - ha spiegato il presidente Paolo Pate - in quanto, tra le altre cose, a cinque anni dall’avvio del servizio porta a porta nella zona nord della città, abbiamo completato la copertura di tutti i quartieri, con l’estensione all’intera area del quartiere San Paolo. Siamo già al lavoro per organizzare anche sul territorio del Municipio IV e nel Quarterino il servizio, che abbiamo predisposto per la primavera del prossimo anno. Il porta a porta permette una più capillare e attenta selezione dei rifiuti, per questo è necessario farlo con impegno”.Inoltre, in occasione delle festività natalizie, da lunedì 12 dicembre ha preso il via il calendario di interventi straordinari organizzati da Amiu Puglia nelle tradizionali strade dello shopping e della movida. L’azienda ha potenziato il servizio “Bari di pomeriggio”, la task force che da qualche anno, dalle ore 15.30 alle 22, interviene nelle zone particolarmente frequentate della città con dieci operatori, in aggiunta a quelli impegnati nel servizio ordinario, e una spazzatrice pronta in caso di necessità. Un servizio che assicura la presenza di uomini e mezzi h24, lo svuotamento continuo dei cestini, lo spazzamento manuale e quello meccanico.È stato implementato, infine, il numero di passaggi eseguiti dagli operatori per la raccolta delle frazioni differenziate nei cassonetti posizionati nelle zone più frequentate, in particolare quelle relative a carta e cartoni, il cui impiego/consumo aumenta nel periodo natalizio.