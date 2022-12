Bari, nasce il Polo pugliese in ambito di Medicina Riproduttiva e Genomica

BARI - L’Ospedale “Di Venere” di Bari ospita un Centro dedicato alla Genetica Medica e alla Medicina Fetale, riferimenti pugliesi nell’ambito della diagnostica e degli screening genetici e della Medicina Riproduttiva.Lunedì 12 dicembre, alle ore 10, è in programma l’inaugurazione della nuova struttura completamente riqualificata e dotata di moderni laboratori con attrezzature e tecnologie di ultima generazione. L’intervento è il risultato della ristrutturazione del primo piano di un edificio esistente all’interno del presidio e destinato ad ospitare le unità operative di Genetica Medica e Medicina Fetale. Nella nuova struttura, oltre alle attività di Counselling Prenatale organizzate in collaborazione dalle due unità operative, e alla diagnosi ecografica prenatale delle patologie fetali sono in programma i primi interventi di Chirurgia del Feto, novità assoluta in Italia Meridionale. La Genetica Medica, infine, è Centro Regionale per lo Screening della SMA-Atrofia muscolare spinale e per l’Esoma.Interverranno: · Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia · Antonio Sanguedolce, direttore generale Asl Bari · Danny Sivo, direttore sanitario ASL Bari · Paolo Volpe, direttore Medicina Fetale e Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanze a Rischio · Mattia Gentile, direttore Genetica Medica