Bari, oggi nell’Auditorium della Guardia di Finanza la III edizione di 'Insieme per l'Oncologico'

BARI - Uno spettacolo tutto al femminile per celebrare ‘La bellezza della cura’ e raccogliere fondi a favore dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Torna, alla sua terza edizione ‘Insieme per l’oncologico’, un concerto/spettacolo, organizzato da Annamaria Baccaro e Cristina Maremonti, presidente del CIF, Centro Italiano Femminile provinciale di Bari. L’appuntamento, quest’anno, è per venerdì 2 dicembre, alle 20.00, nell’auditorium della caserma ‘Legione Allievi’ della Guardia di Finanza di Bari, in viale Europa, 97, a Bari.Sul palco, si esibirà la ‘Red shoes women orchestra’, diretta da Dominga Damato che, insieme alla poetessa Silvana Kuhtz, proporrà uno spettacolo di musica e poesia ‘L’immensa bellezza’, ispirato ai brani di Ennio Morricone. Attesi gli interventi del direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne, e di molti dei medici dell’oncologico barese, che racconteranno le storie, le sfide, i dolori e i successi della ricerca e delle cure oncologiche.Chi vorrà partecipare, e così sostenere la causa, potrà prenotare il proprio posto contattando le organizzatrici: Annamaria Baccaro 3332311814 e Cristina Maremonti 339 5852312. I fondi raccolti saranno utilizzati per migliorare i servizi di accoglienza e per rendere più confortevoli gli ambulatori e le sale d’infusione chemioterapica dell’Istituto. ‘Insieme per l’oncologico’ è organizzato con il sostegno di associazioni e sponsor, in memoria di Roberta Patruno, mamma, moglie e valente professionista.“Seminare gentilezza, coltivare cultura, raccogliere fondi di solidarietà…” Questo è il nostro piccolo contributo, affermano le organizzatrici. Sin d’ora un ringraziamento a tutti, ma in particolare ai numerosissimi sponsor che hanno permesso l’organizzazione di un grande evento che desidera solo raggiungere un obiettivo comune: donare speranza a chi soffre!