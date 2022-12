Bari, Petruzzelli a Varsavia per presentare le buone prassi della città in ambito infrastrutturale sportivo

BARI - L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli è intervenuto a Varsavia, presso l’istituto Nazionale della Ricerca Sportiva, per illustrare le buone prassi adottate dall’amministrazione comunale negli ultimi anni in tema di infrastrutture sportive pubbliche.L’occasione è nata dalla partecipazione dell’assessore comunale all’evento pubblico realizzato nell’ambito del progetto di Erasmus+ Sport “Dual Career Junior Athlete”, cofinanziato dalla UE e condotto da sette partner progettuali, sul coordinamento tra istruzione, lavoro e sport dei giovani atleti europei.“Nell’ambito della conferenza odierna - ha commentato Pietro Petruzzelli - ho presentato la realtà della nostra città, completa degli investimenti in programma tesi all’implementazione delle infrastrutture sportive negli spazi pubblici e informali. Ho potuto raccontare come l'iniziale investimento di 2 milioni di euro per la realizzazione dei playground in tutti i quartieri ha non solo contribuito ad elevare il numero di quanti fanno sport, ma in molti casi cambiato la fisionomia del territorio, riqualificato spazi pubblici e generato occasioni di socializzazione e condivisione. A breve partirà anche una nuova progettazione, per 5 milioni di euro, dedicata interamente a impianti sportivi, sempre diffusi in tutta la città. Interventi sempre in linea con la nostra strategia incentrata sulla trasformazione di Bari in una palestra a cielo aperto e costruita sulla pratica sportiva per tutti in spazi pubblici opportunamente attrezzati, soprattutto nelle aree più periferiche”.