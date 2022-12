Bari, piccoli pasticceri con i bimbi oncologici del Policlinico

A ciascun bambino sarà donato, al termine del laboratorio, un album da colore realizzato dall’artista rutiglianese Nick De Marinis. “Siamo grati all’azienda Divella e al suo Corporate Chef – spiega Gaetano Ciavarella, presidente di Apleti – per aver pensato a questo laboratorio anche per i nostri piccoli pazienti. Da sempre Apleti si occupa di rendere il più possibile piacevoli le ore da trascorrere in ospedale con l’umanizzazione delle cure dei propri progetti psicosociali. La cucina e la preparazione del tiramisù rappresentano un momento di condivisione tra i bimbi che impareranno, toccando, assaggiando, assaporando, sentendo i profumi e gli odori dei vari ingredienti. La cucina aiuta i bambini a sviluppare tutti i loro sensi”.







Le modalità di accesso saranno comunicate agli interessati direttamente dall’ufficio stampa del Policlinico.

A guidare i bambini nella realizzazione dei loro “capolavori”, il Corporate Chef aziendale, Donato Carra che da tre anni gira tra le scuole primarie e secondarie di Bari e provincia, oltre a ludoteche e centri per l’infanzia per far sperimentare, senza alcun tipo di condizionamento e competizione, il lavoro di squadra tra i piccoli aiutandosi a vicenda durante la preparazione del dolce. “Siamo felici che l’Apleti abbia accolto il nostro invito ad organizzare questo evento in prossimità delle feste natalizie – spiega il dottor Domenico Divella, responsabile dei progetti dedicati al terzo settore e supervisore del biscottificio – sarà un’occasione per far vivere loro un day hospital diverso da solito, meno faticoso e con la gioia nel cuore in vista di una festività che auguro a tutti di vivere con serenità e pace”.