'Ballando con le stelle', edizione da incorniciare: superato il traguardo dei 10mila euro per Telethon

LUCERA (FG) -La settima edizione di “Ballando con le stelle – Telethon” ha polverizzato ogni record precedente sia in termini di presenze che di raccolta fondi. “Dobbiamo ancora procedere con il conteggio ufficiale, a cui vanno aggiunte le somme provenienti nelle prossime settimane dalle iniziative collaterali, tra cui il Torneo di Padel e di Burraco, ma possiamo già dire di aver raggiunto il traguardo prefissato dei 10mila euro da donare quest’anno alla ricerca sulle malattie genetiche rare e per questo siamo immensamente grati a Lucera per aver dimostrato, ancora una volta, di essere la più generosa e di tenere tanto a questa iniziativa che nata ben 9 anni fa”. Così Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera, al termine dello show che ha attirato al Palazzetto dello sport centinaia di persone pronte ad applaudire e a votare per la squadra di ballerini preferita.Vincitrice di quest’anno, ma come sempre solo simbolicamente, è stata la Squadra Verde, composta da Lucia Zoppicante e Francesco Loconte, Sara Sollazzo e Barbara Matera, Luigi Battaglia e Miriam Russo, Katya Palma e Tonio De Maio, Luca Biondi e Noemi Stordone. Per la Rossa (vincitrice della sfida sui social) c’erano Maria Simona Gentile e Lucio Fares, Valeria Chiarella e Alessandro Russo, Giacomo Siesto e Claudia Maldonado, Simona Lombreglia e Mario De Gennaro, Daniela Bognani e Diego Checchia, mentre per la Bianca hanno ballato Raffaele Ferrante e Rosanna Postorino, Francesco Coccia e Alessia Cacciatore, Claudio Russo e Martina Bloise, Viviana Ercole e Gianbattista Morlacco, Massimo Grieco e Enza La Cava.Quindici in totale le coppie di star cittadine e maestri di ballo che si sono esibite a scopo benefico, portando in pista danze e balli, con coreografie artistiche in qualche caso ispirate anche alle loro professioni: liberi professionisti, esercenti, commercianti, impiegati, chef, rappresentanti delle istituzioni e artisti.Alle loro performance si è aggiunto un estratto da “Grease” portato in scena da alcune stelle della passata edizione: Ester Casciano, Giovanni Giannetta, Chiara Clemente, Marianna Tremonte, Luigi Favilla, Simone Terlizzi, Angelica Dell’Aera, Vittoria Favilla, Antonio Mastrolitto e Luigi Gentile, stella per una notte e membro della giuria di quest’anno formata da Danilo Audiello (aka Alexis Arts), Mario Furore, Laura Marinaro, Francesca Di Maggio e presieduta da Francesca Catapano.A condurre la serata sono state tre mascotte, già stelle nel 2021: Angelica Dell’Aera, Vittoria Favilla e Marianna Tremonte.Soddisfatti dell’eccezionale risultato sono Carlo Ventola, direttore artistico di Ballando, e il maestro Raffaele Ferrante, direttore artistico del settore ballo. “Un’edizione che sarà ricordata per tanto tempo – hanno commentato – perché non ci aspettavamo né un pubblico così numeroso né così tanto calore. Tutto al di là delle nostre aspettative”. E ad elogiare i suoi concittadini è stato anche il sindaco Giuseppe Pitta che ha ricordato “il cuore grande dei lucerini e di tutte le persone che si sono messe a disposizione dell’iniziativa.”Oltre al Comune di Lucera, sono tanti i sodalizi che hanno collaborato all’evento organizzato dal Centro sportivo Casanova: Aido, Avis, Cif, Circolo Unione, Colorificio Meridionale, Commercianti di Lucera, L’altro mio figlio onlus, Pro Loco, Sbandieratori e musici “Città di Lucera” (che si sono esibiti nel pre-show), Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, This is Art e Unitre, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo, e sei tra scuole di ballo e associazioni sportive che hanno aderito e si sono esibite durante lo spettacolo: Battaglia’s Dance Studio, Ballet School, Danzarte, Ginnastica Luceria, Havana Coche e Lucy Dance.