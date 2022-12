Bari, presentato alla Libreria Roma il libro di Vittorio Polito ‘Storie, Curiosità, proverbi e… Arte’

- A distanza di un solo anno lo scrittore Vittorio Polito è ritornato in libreria con un secondo saggio dal titolo “Storie, curiosità, proverbi e… arte” (WIP Edizioni).Con un interessante dialogo, in presenza di un qualificato pubblico, tra Piero Ladisa, collaboratore del “Giornale di Puglia”, lo scrittore Vittorio Polito, Marialuisa Sabato, illustratrice del volume, e Francesco Signorile, patito del dialetto barese, coautore del Dizionario Barese-Italiano e Italiano-Barese “Per non dimenticare”, (WIP Edizioni), è stato presentato l’ultimo saggio dello scrittore Vittorio Polito), con la prefazione del prof. Nicola Triggiani. Il moderatore, dopo aver esposto al pubblico, con dovizie di particolare l’ultimo saggio di Vittorio Polito lo ha anche invitato a chiarire alcuni particolari sui proverbi e sulle curiosità presenti nel libro, tutte chicche frutto di studi e ricerche che l’autore, da ex assistente bibliotecario, ha saputo fare. Tanti i proverbi, tante le curiosità, tanti gli argomenti trattati (32) per la precisione, tutti magistralmente introdotti con le illustrazioni dell’artista Marialuisa Sabato, delle quali ha parlato anch’essa e, oltre a motivare la sua postfazione “Illustrare per Illuminare”, ha illustrato le sue opere con la bellissima copertina riproducente “Il volto di Era”.L’intervento di Francesco Signorile, che è andato a scavare tra le curiosità, illustrandone alcune, come il “Carpaccio”, il Solstizio d’estate nella Cattedrale di Bari, il Boia, ecc. ha incantato il pubblico destando attenzione e gradimento.Non è mancato l’intervento del prof. Nicola Triggiani che si è detto lieto di aver presentato una piacevole opera, anche se non di competenza giuridica.Infine, Polito, ha ringraziato la Libreria Roma, per l’ospitalità, Piero Ladisa per l’ottima presentazione, Francesco Signorile per i contenuti del suo intervento e, in particolare, Marialuisa Sabato, che ha creato, anche questa volta, la bellissima copertina dedicata al “Volto di Era”, e le illustrazioni originali realizzate in apertura di ogni argomento.