Bari, San Nicola: riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

BARI - Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Direttore Generale e del Comandante della Polizia locale del Comune di Bari, in vista dell’imminenza della festa religiosa di San Nicola del 6 dicembre e più in generale per l’approssimarsi delle festività natalizie. Lo rende noto la Prefettura di Bari.Nell’incontro è stata effettuata una disamina sugli aspetti che caratterizzano la celebrazione della ricorrenza di San Nicola, anche in relazione al notevole afflusso di cittadini che tradizionalmente confluiscono nel centro storico di Bari sin dalle prime ore del mattino.Sono state pianificate le misure di vigilanza per la ricorrenza, che saranno definite in una riunione tecnica tra le Forze di polizia ed i vertici della Polizia Locale.E’ stato effettuato un preliminare esame delle misure di vigilanza che saranno predisposte per le prossime festività natalizie, nonché delle iniziative che saranno adottate dal Comune di Bari.E’ stata predisposta, inoltre, l’intensificazione dei servizi di vigilanza e prevenzione di carattere generale nel centro cittadino ed in particolare nelle principali vie dello shopping, nonché nei quartieri periferici interessati in particolare dalla movida giovanile. Con la partecipazione del Sindaco e del Comandante della Polizia locale di Molfetta, è stata analizzata la situazione della sicurezza in quel territorio alla luce dei recenti episodi criminosi, soprattutto di natura predatoria, che hanno destato una certa apprensione nella collettività.L’attività delle Forze di Polizia nella cittadina è continua e tempestiva con adeguate azioni di contrasto ed investigative tese ad arginare i predetti fenomeni delinquenziali.Il Prefetto ha assicurato che l’attenzione nei confronti del territorio di Molfetta da parte delle Forze dell’ordine sarà mantenuta alta e costante, con l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo che saranno svolti anche con l’ausilio di reparti speciali.