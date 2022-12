Barletta, buon Natale con La Via della Felicità

BARLETTA (BT) - Ormai il Natale è giunto alle porte e ci auguriamo che tutti possano passarlo serenamente e con le proprie famiglie. Infatti, i volontari dell’associazione La Via della Felicità, che anche in questi giorni sono all’opera, vogliono augurare Buone Feste a tutti i cittadini di Barletta. Così La via della Felicità sezione di Barletta.I volontari nelle settimane precedenti - prosegue la nota - si sono occupati di ripulire i giardini pubblici frequentate da bambini e famiglie, raccogliendo i rifiuti abbandonati, piantando nuovi alberi e consegnando ai giovani la copia della guida al buon senso.Questo week-end ha deciso di distribuire delle copie gratuite de La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, da regalare a tutti i commercianti che a loro volta possono regalare ai propri clienti.I volontari vogliono ricordare, in celebrazione del Natale, il precetto numero 20 “Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te”, regola aurea che ogni individuo in fondo cerca di rispettare.Proprio nel periodo di Natale, dove si sa, tutti siamo più buoni, i volontari hanno deciso di consegnare le copie gratuite de La Via della Felicità, così da creare più serenità tra le famiglie di Barletta. Un piccolo dono che può creare un grande cambiamento.