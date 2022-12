Barletta, scoperta 'Casa delle droga': blitz dei carabinieri che arrestano 31enne con oltre 1 kg di cocaina

BARLETTA - Gli investigatori erano da tempo sulle sue tracce. Una volta visto uscire dall’abitazione dove avveniva il taglio della droga, i militari dell’Arma sono intervenuti, bloccando l’uomo al termine di un rocambolesco inseguimento a piedi.Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri di Barletta e in modo particolare della locale Stazione, hanno portato a termine l’ennesima, importante operazione antidroga nella zona 167. A seguito di alcune segnalazioni e di mirata attività di indagine, i militari dell’Arma hanno predisposto un servizio specifico, pianificato con pattuglie con i colori d’istituto e in borghese. Nel corso della loro attività info investigativa, prima del blitz, i Carabinieri avevano già acquisito notizie sul presunto coinvolgimento del 31enne nell’attività illecita di spaccio di droga attraverso numerosi appostamenti e pedinamenti, che avevano evidenziato come vi fossero strani movimenti e presenza presso un’abitazione in Zona 167.Dopo alcuni giorni di attività investigative, nei quali era stata costantemente osservata l’abitazione, i militari dell’Arma hanno deciso di agire. Il 31enne però, accortosi dell’imminente controllo e vistosi braccato, ha tentato la fuga. Dopo un inseguimento a piedi i militari sono riusciti però a raggiungerlo e bloccarlo. Successivamente, gli operanti hanno proceduto ad una scrupolosa perquisizione della casa dove hanno rinvenuto 57gr. di marijuana, 5gr. di hashish e oltre 1 kg di cocaina, pronta per essere tagliata e successivamente commercializzata. Avrebbe consentito di immettere sul mercato migliaia di dosi, per un profitto stimabile in oltre 150.000 euro. Durante la perquisizione i militari hanno anche proceduto al sequestro di quasi 20.000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività delittuosa, nonché di circa 150kg lordi di fuochi pirotecnici, alcuni dei quali con una importante carica esplodente, detenuti dal 31enne in una pertinenza dell’abitazione. Espletate le formalità di rito, il 31enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Trani, informata dagli operanti.Si precisa altresì che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.