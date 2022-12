Basket, Europe Cup: l'Happy Casa Brindisi perde 73-72 ed è fuori

via Happy Basket Brindisi fb

- Nella sesta e ultima giornata della prima fase del Girone F dell’ Europe Cup di basket l’ Happy Casa Brindisi perde 73-72 a Tallin con gli estoni del Kalev Cramo ed è eliminata. Primo quarto, Konontsuk e Meiers 7-2 per gli estoni. Toom, 13-12. Koviliar, 17-12. Drobek, il Kalev Cramo prevale 17-15. Secondo quarto, Mascolo 25-17 per i pugliesi. Burnell, 29-22. Tripla di Reed, 32-24. Mascolo, l’ Happy Casa Brindisi impone 41-29.Terzo quarto, Perkins 46-36 per i pugliesi. Burnell, 48-38. Perkins, 53-43. Reed e Riismaa, l’ Happy Casa trionfa 55-52. Quarto quarto, Mezzanotte 58-55 per i pugliesi. Perkins e Reed, 66-60. Di nuovo Perkins, 72- 64. Konontsuk tiene in partita gli estoni con una tripla, ma 72-69 per l’ Happy Casa. Ancora Konontsuk, il Kalev Cramo vince questo quarto e 73-72 tutta la partita. Sconfitta immeritata per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Brindisi Perkins 20 punti e Reed 19. Negli estoni Meiers 17 punti e Konontsuk 16.