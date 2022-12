Conversano, al via 'Borgo di Natale'

E non è finita qua: i bambini potranno attraversare gli “archi del polo nord” posizionati in Corso Domenico Morea prima di raggiungere l’abitazione di Babbo Natale. Francesca Lippolis, Assessore alla Pubblica Istruzione e al Decoro Urbano, spiega lo spirito delle iniziative: “Abbiamo cercato e voluto fortemente organizzare questo cartellone per festeggiare degnamente il Natale. Davanti ai dubbi dovuti alla crisi energetica, ci siamo chiesti: che Natale sarebbe senza luci? Abbiamo quindi deciso di spegnere le illuminazioni a mezzanotte, ma ha prevalso, in definitiva, il desiderio di far sorridere i cuori di tutti, quest’anno con un’attenzione particolare ai bambini. Speriamo davvero che tutta la comunità sia coinvolta dalla magia del Natale”.



EVENTI DI INTRATTENIMENTO PER I PIU’ PICCOLI



Nel periodo più magico dell’anno, quello che da sempre fa sognare i piccoli, anche gli eventi e l’intrattenimento a Conversano sarà per loro.



“Abbiamo fortemente voluto dedicare questo Natale ai bambini”, sottolinea l’Assessore alla cultura, Katia Sportelli. “Lo abbiamo fatto nella scelta delle installazioni luminose ma anche nella selezione degli eventi. In programma ci sono laboratori, animazione, una parata natalizia e artisti di strada, tutto a misura di bambino”.



Fra i primi eventi in calendario, il 10 e l’11 dicembre, ci sarà, infatti, un’Anteprima del Festival della Città dei Bimbi con tante iniziative a loro dedicate. “Abbiamo inserito - aggiunge l’assessore Sportelli – anche eventi a Triggianello, quindi non solo in centro, ed eventi musicali di pregio che avranno luogo nei nostri attrattori culturali, come il polo museale ma non solo”.



Nel programma trovano spazio, fra le tante iniziative, anche l’atteso Presepe Vivente Medievale - A.D. 1223 (sabato 17 e domenica 18 dicembre) e Il 29° Giro degli Archi - Winter Edition Santa Claus (11 dicembre) con i corridori pronti a percorrere le vie cittadine in abiti da Babbo Natale. Restando in ambito sportivo, grazie all’iniziativa dell’Assessore competente, Dario Berti, sarà allestita una pista di pattinaggio nell’anfiteatro all’aperto che accoglierà tutti gli amanti di questa disciplina per tutto il periodo natalizio, e precisamente dal 4 dicembre all’8 gennaio.



Sarà, infine, dedicato alle attività produttive del territorio, grazie all’iniziativa dell’Assessore competente Tiziana Palumbo, un angolo gastronomico in corso Domenico Morea, allestito con casette di legno per ospitare l’esposizione e la vendita di prodotti tipici.



Installazioni luminose, Babbo Natale, spettacoli, animazione per bambini, musica e pista di pattinaggio. Tanti motivi per scoprire il Borgo di Natale a Conversano.

