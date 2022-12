Basket, Happy Casa Brindisi: D'Angelo Harrison vicino al rientro

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’americano D’Angelo Harrison 29 anni è vicino al rientro. Il cestista assente in campionato da Maggio 2022 per la frattura del tendine di Achille, da due settimane si sta allenando con la squadra brindisina. Ha giocato anche delle partitelle amichevoli con i suoi compagni. Ha compiuto importanti progressi. Sta gradatamente recuperando il tono muscolare e la migliore condizione fisica.

Potrebbe ritornare a disposizione del tecnico dei pugliesi Frank Vitucci tra due o tre settimane, entro probabilmente la metà di Gennaio 2023. Con D’Angelo Harrison l’ Happy Casa Brindisi avrebbe un giocatore importante in più per cercare di qualificarsi ai play off.