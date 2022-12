Bari, auto si schianta contro guardrail ai curvoni di Japigia: feriti mamma, papà e 3 figli piccoli

BARI - Nuovo incidente stamani sulla Ss16, all'altezza degli ormai famigerati curvoni di Japigia, dove un'auto è uscita fuori strada urtando contro il guardrail. A bordo della vettura viaggiava una coppia con i loro tre bambini, tutti trasportati in ospedale dagli uomini del 118: le loro condizioni non sarebbero gravi. Si registrano rallentamenti alla circolazione, in direzione nord, verso l'uscita per via Caldarola.Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri.