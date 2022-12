Basket, Happy Casa Brindisi: Io Bimbo nuovo sponsor commerciale

L’azienda ha 53 soci e in totale 114 negozi che si trovano tra la Puglia e il resto dell’ Italia. Con i suoi prodotti Io Bimbo ha lo scopo di contribuire al benessere e alla felicità delle mamme e dei bambini e bambine. L’azienda garantirà un sostegno economico molto importante all’ Happy Casa per questa stagione di basket.

- In A/1 di basket maschile Io Bimbo è il nuovo Sponsor Commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha la sede principale a Brindisi in via Enrico Fermi 2 e distribuisce in Puglia e a livello nazionale i prodotti per le mamme in attesa e per i bimbi in crescita nel settore dell’ infanzia dai primi mesi di nascita dei bambini e delle bambine fino a 3 anni.