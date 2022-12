Basket, Happy Casa Brindisi: New Winter Collection nuovo sponsor commerciale

Soddisfatto il direttore dell’area commerciale dell’ Happy Casa Brindisi Andrea Fanigliulo che ha dichiarato: “ New Winter Collection garantirà un sostegno economico importante per questa stagione di basket per la nostra squadra. Speriamo di raggiungere risultati di prestigio nel torneo di A/1 maschile”.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi New Winter Collection è il Nuovo Sponsor Commerciale. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Brindisi in Corso Garibaldi 29. Produce Felpe e vestiti per i bambini dai 3 ai 10 anni e maglioni in cashmere per adulti. L’azienda effettua sconti del 50% su tutti i suoi prodotti fino all’ 8 Gennaio 2023.