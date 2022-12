Serie C: il Foggia potrebbe acquistare due difensori e due attaccanti

Il direttore sportivo dei dauni Pier Giuseppe Sapio dovrà necessariamente acquistare due difensori per sostituire in modo adeguato Di Pasquale e Malomo che hanno subito dei gravi infortuni muscolari. Ci sarebbe una trattativa con il Bari per acquistare il difensore francese Guillaume Gigliotti. Ma sarà importante ingaggiare inoltre due attaccanti.





Per quanto riguarda le cessioni quasi sicuramente almeno 10 calciatori dei vari reparti tra difesa centrocampo e attacco, lasceranno il Foggia per sfoltire la rosa.

Nel Girone C di Serie C il Foggia sta per attivarsi sul calcio mercato. L’obiettivo è rinforzare la squadra allenata da Fabio Gallo per cercare di raggiungere dalla seconda giornata di ritorno, cioè da Sabato 7 Gennaio 2023 in poi dopo la sosta del 31 Dicembre 2022 e dell’1 Gennaio 2023, la qualificazione ai play off.