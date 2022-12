Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 75-71 in casa con lo Scafati

via Happy Casa Basket fb





Terzo quarto, Stone e Logan, 37-29 per i campani. Butjankovs, 39-29. Bowman tiene in gara l’ Happy Casa, ma 46-40 per i campani. Stone, lo Scafati trionfa 50-42. Quarto quarto, Bowman e Riisma mantengono in partita i pugliesi, però 53-49 per i campani. Pinkins, 63-53. Okoye, 66-55. Di nuovo Okoye, 71-67. Pinkins, lo Scafati vince questo quarto e 74-70 tutta la partita.





Migliori marcatori, nei pugliesi Bowman 16 punti e Perkins 12. Nello Scafati Logan 21 punti e Okoye 15. Nella tredicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Lunedì 2 Gennaio 2023 alle 18 fuori casa contro il Trento.

Nella dodicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 75-71 al “Pala Pentassuglia” con lo Scafati. Primo quarto, Logan 12-8 per i campani. Burnell, 13-12 per i pugliesi. Perkins, il Brindisi prevale 19-16. Secondo quarto, Perkins e Bowman 22-16 per i pugliesi. Logan, 27-24 per i campani. Stone, lo Scafati si impone 31-29.