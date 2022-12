Boxing Day, vincono l'Arsenal e il Liverpool, pareggia il Tottenham

Il Tottenham allenato da Antonio Conte ha pareggiato 2-2 fuori casa col Brentford ed è quarto con 30 punti. Il Liverpool ha prevalso 3-1 in trasferta con l’Aston Villa ed è quinto a 25 punti. Il Brighton si è imposto 3-1 a Southampton ed è settimo con 24 punti. Il Fulham ha vinto 3-0 fuori casa col Cristal Palace ed è ottavo a 22 punti. Il Wolverhampton ha prevalso 2-1 in trasferta con l’ Everton ed è penultimo con 13 punti.

Nel Boxing Day, la diciassettesima giornata della Premier League, il campionato di Serie A dell’ Inghilterra che è ripreso dopo la pausa per il Mondiale del Qatar, l’Arsenal ha vinto 3-1 in casa col West Ham ed è primo con 40 punti. Il Newcastle ha superato 3-0 in trasferta il Leicester ed è secondo a 33 punti.