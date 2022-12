Berlusconi: "Auguri da questo ragazzo un po' stagionato, ma con il cuore sempre giovane"

MILANO - "Confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che l'Italia si trascina da tempo, per dare serenità a tutti, e per dare un futuro migliore anche all'Italia, al Paese che amiamo. Vi rivolgo l'augurio che ho formulato alcuni anni fa e che voglio ripetere oggi.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un Natale festoso e sereno e di riuscire a realizzare nel nuovo anno i sogni e i progetti che portate nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate.Tanti auguri dunque da questo ragazzo un po' stagionato, che però ha il cuore sempre giovane. ", le parole di Berlusconi nel suo videomessaggio per gli auguri di Natale.

Fonte: Agenzia Vista