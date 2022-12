Brindisi, rapina in gioielleria nel centro storico: fermato secondo ladro

BRINDISI - Uno dei banditi autori della rapina avvenuta ieri nella gioielleria “Anna Longo”, nel centro storico di Brindisi, è stato rintracciato in un casolare nelle campagne leccesi. Si tratta di un 26enne di Brindisi. Il complice fu fermato proprio davanti al negozio dai passanti e dal titolare della gioielleria.I rapinatori erano armati di pistole e con il volto coperto quando hanno fatto irruzione nel locale e sequestrato il registratore di cassa. I banditi hanno cercato di scappare, ma il proprietario si è avventato sul 37enne lanciandogli una sedia. Il complice era riuscito a scappare mentre la Squadra Mobile ha arrestato il 37enne.Le ricerche del 26enne sono proseguite per tutta la notte. I due sono in carcere e la refurtiva è stata recuperata dalla polizia.