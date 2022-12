Canada, pericolo incidenti stradali per i non vaccinati

- Discutibile rivelazione dell'università del Canada, che non ha valenza scientifica ma comportamentale. Gli studi avrebbero rivelato dell'elevato rischio per i non vaccinati di fare incidenti stradali. Tale pericolo esisterebbe per il 72% dei non vaccinati, che avrebbero un animo ribelle che porterebbe a trasgredire il codice della strada.