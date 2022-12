Cerignola, si ribalta con l'auto e viene sbalzato fuori dall'abitacolo: muore 50enne

Ad intervenire sul posto gli operatori del 118 e l'elisoccorso, ma nonostante l'intervento immediato dei soccorritori per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Al via le indagini dei carabinieri.

CERIGNOLA (FG) - Torna la paura sulle strade del Foggiano. Ieri sera a Cerignola è morto a Borgo Tressanti un uomo di circa 50 anni dopo che la sua auto è andata fuori strada sulla Sp75. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. La vettura del 50enne è finita nei campi e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo non lasciandogli alcuno scampo.