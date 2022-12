Confagricoltura Bari - Bat, assemblea straordinaria su PAC e PSR

BARI - Lunedì 5 dicembre a Bari in Villa De Grecis si è svolta un’assemblea di Confagricoltura Bari- Bat per trattare il futuro della PAC tra pagamenti e PSR, a seguito dell’approvazione del piano strategico nazionale sulla Politica Agricola Comune e sullo sviluppo rurale dei giorni scorsi.“Ci siamo confrontati su due tematiche sensibili e importanti – ha commentato il presidente di Confagricoltura Bari-Bat Massimiliano del Core – e abbiamo analizzato quali saranno gli esiti per le nostre produzioni e sulle innovazioni del territorio. Ancora, abbiamo cercato di comprende le logiche tecniche e strategiche dei nuovi bandi che saranno proposti nel nuovo PSR della Puglia”. Durante questa giornata di confronto si sono alternati esperti relatori di Confagricoltura Bari-Bat. Attraverso l’utilizzo di schede grafiche sono state spiegate le novità che saranno introdotte tecnicamente dal 1 gennaio 2023 e i nuovi scenari che si presenteranno agli imprenditori. La risposta da parte di questi ultimi è stata importante sia a livello di presenze che di proposte, valorizzando a pieno il concetto di associazionismo secondo cui la problematica del singolo viene analizzata dall’ente e portata all’attenzione delle autorità competenti. Infatti non sono mancati i momenti di confronti sulle tematiche trattate.“Le novità che entreranno in vigore tra poche settimane – ha spiegato Roberto Summo, responsabile provinciale Caa Confagricoltura Bari – impatteranno notevolmente sulle aziende. Tenendo presente che è tutto in corso d’opera perché le riunioni sugli ecoschemi sono in programma proprio in queste ore, dobbiamo essere preparati a quelle che saranno situazioni future in modo da svolgere a pieno il nostro ruolo: offrire la migliore consulenza possibile a 360’ per le aziende”.