Coppa Italia Serie C: il Foggia vince 2-0 col Catanzaro e vola in semifinale





Nel secondo tempo all’11’ Di Noia dei pugliesi colpisce il palo. Al 31’ il Foggia passa in vantaggio con Ogunseye su rigore concesso per un fallo di Cinelli su Di Noia. Al 34’ Cinelli dei calabresi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 91’ i dauni raddoppiano con D’ Ursi con una conclusione in diagonale.





Nella semifinale il Foggia sfiderà la Juventus Next Gen. I bianconeri vincono 2-1 all’ “Euganeo” con il Padova nell’altra gara dei quarti di finale. Le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno. L’andata si disputerà Mercoledì 18 Gennaio 2023 a Foggia. Il ritorno Mercoledì 15 Febbraio a Torino.





Il Foggia giocherà di nuovo allo “Zaccheria” ma a porte chiuse con il Catanzaro Lunedì 12 Dicembre alle 20,30 nel posticipo della diciottesima giornata di andata di Serie C per gli incidenti di Foggia- Avellino.

- Nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C il Foggia vince 2-0 allo “Zaccheria” con il Catanzaro e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 7’ i dauni vanno vicini al gol con Petermann, Al 30’annullata una rete a Sciacca del Foggia per fuorigioco.