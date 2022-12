Cos’è il Bisht, la tunica indossata da Messi durante la premiazione al Mondiale in Qatar 2022

Alla fine è successo. Dopo una lunga cavalcata Lionel Messi ha vinto la Coppa del Mondo, tanto inseguita e tanto desiderata. La vittoria è arrivata al termine di una partita incredibile che ha visto dominare l’Argentina per 80 minuti, con la Francia che negli ultimi minuti ha rimontato con il solito campione, Mbappè. Tra lui e la Pulce è stato fatto un duello a distanza a suon di gol, con una doppietta segnata dall’argentino e una tripletta dal transalpino, con quest’ultimo che si è conquistato il titolo di capocannoniere della competizione.A spuntarla i campioni argentini, come pronosticato dai bookmakers. I siti di scommesse, molto ricercati insieme al comparatore casinoonlineaams.com , prima dell’inizio del Mondiale avevano indicato proprio la nazionale di Messi come vincitrice.Mai pronostico fu più azzeccato e adesso il più forte giocatore al mondo può vantare nella sua ricca bacheca anche la Coppa del Mondo, alzata in mondovisione tra i festeggiamenti dei compagni. C’è, però, un evento curioso che ha fatto scalpore e ha aperto un acceso dibattito sui social.Pochi attimi prima che Messi alzasse il trofeo, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani gli ha fatto indossare un particolare abito. È parso a tutti l’imbarazzo della Pulce che, però, ha acconsentito a tale richiesta. Con questo mantello, Messi, ha alzato la coppa, facendo partire i fuochi d’artificio e la festa del suo popolo!Ma cos’è quell’abito nero ricamato in oro? Prende il nome di Bisht e di seguito scopriamo di cosa si tratta.Quel mantello nero con ricami dorati si chiama Bisht, un capo tipico del medio oriente. Si tratta di un particolare accessorio che si indossa sul thobe, una lunga tunica. Di solito può essere nero, ma anche grigio, binco, nero. È un simbolo che indica prestigio, regalità e ricchezza. Si indossa nei momenti speciali, come quello vissuto da Messi nel Mondiale in Qatar. Indossandolo Messi è stato definito regale, un uomo degno di nota, da dover festeggiare e glorificare.L’emiro, però, in questo modo ha attuato una mossa piuttosto astuta. Facendo indossare lo Bisht all’argentino, ha legato per sempre il suo nome alla cultura qatariota. La foto di Messi che alza la coppa con quel particolare vestiario rimarrà per sempre nella storia e con essa il Bisht avrà un ruolo importante nella memoria di tutti quelli che hanno assistito alla premiazione.Immediatamente i social si sono aperti, facendo piovere una pioggia di critiche su Messi e su Infantino, Presidente FIFA. Secondo gli utenti l’argentino non doveva accettare di indossare il Bisht, visto come una mancanza di rispetto verso la maglia che egli stesso rappresenta. Inoltre c’è chi, invece, ha espresso forti perplessità verso Infantino, reo di non aver fermato quello show che ha messo in difficoltà il campione numero 10 dell’Argentina. Insomma, l’edizione 2022 del Mondiale verrà ricordata non solo perché Messi è riuscito finalmente a vincere la competizione, ma per le tante polemiche se sono susseguite prima e dopo la conclusione.